Миссия ООН заявила о работе над деэскалацией ситуации в Косове

Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию между Приштиной и Белградом.

Глава миссии Всемирной организации в непризнанном регионе Косово Кэролайн Зиаде в контакте со всеми сторонами регионального конфликта. В настоящее время чиновница добивается деэскалации ситуации, произошедшей на севере края. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Специальный представитель Кэролайн Зиаде продолжает находиться в контакте со всеми заинтересованными сторонами и делает все, что может, чтобы разрядить ситуацию и добиться деэскалации. Стефан Д.жаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая. В этот день местный спецназ при косовской полиции занял административные здания в таких поселениях как Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич.

ООН прокомментировала атаку беспилотников в Москве.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций