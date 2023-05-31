ООН прокомментировала атаку беспилотников в Москве

Стефан Дюжаррик заметил, что нападение было несопоставимым с тем, что ощутили украинские города.

Всемирная организация осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, где бы они ни происходили. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом специалист ответил на вопрос журналистам об атаке украинских дронов по территории Москвы и Московской области.

Мы осуждаем любые атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Также важно отметить, что последние атаки в Москве несравнимы с массивными ударами, которые мы продолжаем наблюдать в украинских городах. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций