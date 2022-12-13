ООН заявила о работе с Африканским экспортно-импортным банком для ввоза c/х продукции РФ

Стефан Дюжаррик рассказал о решении с экспортом российской продукции.

Всемирная организация ведет работу с Африканским экспортно-импортным банком (панафриканская структура финансирования) по формированию особой платформы, которая позволит проводить финансовые операции с экспортом российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в штаб-квартире ООН сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Он прокомментировал заявление министерства по иностранных дел РФ о том, что Москве придется искать альтернативы по зерновой сделке в том случае, если Россельхозбанк не будет вновь подключен к международной платежной системе SWIFT. В ООН подчеркнули, что руководитель местной Конференции по торговле и развитию Ребека Гринспен и ее команда продолжают работать над тем, чтобы обеспечить полное выполнение меморандума, подписанного между ООН и Россией по черноморской инициативе.

Я могу предоставить вам один пример - он касается нашей работы с Африканским экспортно-импортным банком по созданию торговой финансовой платформы для обеспечения транзакций между российскими экспортерами продовольствия и удобрений и африканскими покупателями... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт заметил, что считает очевидным тот момент, что подключение российских банков, задействованных в торговле удобрениями и продовольствием, которые не являются объектами западного санкционного давления, обеспечит выполнение российской части пакетного соглашения по зерну. Однако это решение находится не в распоряжении ООН. Сотрудники Всемирной организации стремятся продвигать вопросы ради продвижения продовольствия нуждающимся странам.

ООН заявила об отсутствии движения в украинский порт Южный в рамках зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций