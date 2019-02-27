Мартин Гриффитс напомнил о реализации всех планов со стороны посредников.

В ООН заявили, что зерновая сделка действует, несмотря на приостановку участия России. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга поделился заместитель генерального секретаря Всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он отметил, что Антониу Гутерриш исходит из того, что в международные обязательства не атаковать морские суда и порты в Черном море продолжают действовать в отношении РФ. Также в Специальном координационного центре составляются планы ООН по организации инспекций.

Несмотря на приостановку участия, Черноморская инициатива обязывает всех подписавших ее не атаковать суда и относящиеся к соглашению порты. Мы убеждены, что это положение сохраняет силу, в том числе, в отношении РФ и других подписантов. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

Замгенсека ООН подчеркнул, что все еще верит в продление зерновой сделки, поэтому публично об этом заявляет. Он напомнил, что Сотрудники Всемирной организации до 18 ноября предпримут все необходимое для того, чтобы соглашение было продлено. Срок реализации сделки должен завершиться 19 ноября.

ООН продолжит досмотр судов в рамках зерновой сделки.

Фото и видео: Организация Объединенных наций