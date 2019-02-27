ООН продолжит досмотр судов в рамках зерновой сделки

Мартин Гриффитс сообщил о приостановке Москвой участия в соглашении.

ООН продолжит досмотр морских судов в рамках зерновой сделки. Об этом заявил в понедельник 31 октября журналистам в ходе брифинга заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Эксперт добавил, что на текущий момент украинские порты готовы покинуть 12 судов, которые загружены продуктами питания. Специалист уточнил, что Москва не прекратила, а пока что только приостановила собственное участие в международном соглашении, в котором посредниками являются Всемирная организация и Турция.

Мы продолжим проводить досмотр выходящих судов. На заседании Совета Безопасности я упомянул про наши взгляды относительно заявлений о том, что атака на Севастополь каким-то образом нарушала условия. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

В ООН не видят оснований считать, что атака на город Севастополь со стороны ВСУ нарушила условия зерновой сделки, но расследованием данной ситуации может заниматься Совместный координационный центр в регионе. Он изучит заявление России.

В ООН заявили о готовности расследовать обвинения по злоупотреблению сделкой по зерну.

Фото и видео: Организация Объединенных наций