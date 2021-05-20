В ООН заявили о готовности расследовать обвинения по злоупотреблению сделкой по зерну

Мартин Гриффитс сообщил о необходимости сохранить зерновую сделку между РФ и Украиной.

ООН готова вместе со сторонами расследовать обстоятельства атаки на рейд Севастополя и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях. Соответствующее заявление заместитель генерального секретаря Всемирной организации по гуманитарным вопросам сделал Мартин Гриффитс на заседании Совета по безопасности. Эксперт напомнил о том, что у ООН есть международные обязательства по помощи сторонам в реализации проекта по "уникальным соглашениям"

Было бы серьезным нарушением использование "черноморской инициативы" для получения преимущества в военных операциях. Секретариат готов расследовать вместе со странами-участницами договоренности, все представленные доказательства. Марин Гриффитс, замгенсека ООН

Путин поблагодарил военных за отражение атак на корабли в Черном море.

Фото и видео: Организация Объединенных наций