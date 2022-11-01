Путин поблагодарил военных за отражение атак на корабли в Черном море

Глава РФ напомнил о том, что Киев пытался атаковать территорию при помощи беспилотников.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил военнослужащих РФ за отражение атак со стороны Вооруженных сил Украины на военные и гражданские корабли, которые находятся в акватории Черного моря. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Сочи.

Та атака, которая была предпринята, безуспешная атака, но тем не менее она была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, надо отдать должное нашим морякам. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны отметил, что представители российского Черноморского флота оказались "на высоте положения", так как смогли отразить все нападения со стороны противника.

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Фото и видео: Kremlin.ru