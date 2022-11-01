Путин: Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо

Глава РФ назвал бредом слухи о том, что Москва виновна в диверсии на газопроводах.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо. Глава РФ подчеркнул, что данная позиция бьет по национальным интересам самого Евросоюза, но местные политики лишь придумывают "всякую чушь". Об этом глава государства рассказал журналистами в ходе своей пресс-конференции в Сочи. Мероприятие было организовано по завершению трехсторонней встречи между лидером страны, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает, рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы. Владимир Путин, президент РФ

Политик возмущен тем, что кто-то смог "набраться наглости подумать", что Россия причастна и ответственна за подрыв собственных трубопроводов. Эти предположения Владимир Путин счел "бредятиной".

Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими.

Фото и видео: Kremlin.ru