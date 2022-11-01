Путин назвал не согласованные с Алиевым и Пашиняном вопросы очень тонкими

Глава РФ призвал не заострять внимание на неурегулированных пунктах соглашения.

Российский президент Владимир Путин назвал вопросы, которые не удалось согласовать по результатам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи, очень тонкими и чувствительными. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции с журналистами, отвечая на вопрос одной из корреспонденток. Политик добавил, что считает неправильным "выпячивать" перед общественностью затруднения, которые до сих пор не урегулированы, особенно, без согласования их с международными партнерами. Он призвал СМИ не заострять на них внимание.

Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что по итогам трехстороннего саммита в Сочи, посвященного урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, Москва, Ереван и Баку согласовали совместное заявление. Однако часть пунктов из заранее подготовленного текста документа пришлось изъять.

Президент Путин заявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации в России.

Фото и видео: Kremlin.ru