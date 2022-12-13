В ООН заявили, что все версии происхождения коронавируса остаются в силе

Стефан Дюжаррик оценил научную работу ВОЗ, которая еще не завершена по теме.

В ООН заявили, что все версии происхождения коронавирусной инфекции остаются в силе, так как окончательных данных а поддержку какого-либо одного сценария нет. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом специалист прокомментировал высказывание главы ФБР США Кристофера Рея. Ранее иностранный руководитель заметил, что в США считают утечку штамма из лаборатории в Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии ковида. В ООН добавили, что вопрос изучает научное сообщество, они проверяют все имеющиеся свидетельства. В Во всемирной организации здравоохранения призывают Пекин предпринимать необходимые проверки по теме.

Мы видели эти сообщения. У нас нет конкретной информации, поскольку не входит в мандат. ВОЗ занимается этими вопросами. Пока нет новых данных, все версии остаются в силе. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН не получали обращений от Китая по реализации мирного плана по Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций