Стефан Дюжаррик оценил план Пекина по урегулированию украинского кризиса.

В ООН не получали обращений от Китая по реализации мирного плана по Украине. Об этом журналистам в ходе выступления на регулярной пресс-конференции с журналистами рассказал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт заметил, что ему неизвестно о каких-то попытках Пекина добиваться от сообщества реализации именно своего плана по урегулированию регионального конфликта, связанного с Украиной и Россией через посредничество генсека ООН.

Мне неизвестно о каком-либо обращении представительства КНР по этой теме к генеральному секретарю. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик добавил, что план Китая является важным вкладом в вопросе отказа сторон конфликта от использования ядерного оружия и в части, касающейся зерновой сделки. Чиновник добавил, что генеральный секретарь ООН говорил с самого начала о том, что посредничество генсека доступно все сторонам в любом конфликте в том случае, если обе стороны обратятся с такой просьбой.

В ООН считают, что Россия и Украина в какой-то момент начнут переговоры.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций