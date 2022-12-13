Генсек ООн готов быть посредником в дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

В ООН считают, что Россия и Украина в какой-то момент начнут переговоры для мирного урегулирования регионального конфликта. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил, что генсек будет готов выступать в качестве посредника в том случае, если об этом попросят Москва и Киев. Таким образом чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, готовы ли в ООН выступить с собственным мирным планом для решения украинского кризиса.

Нам придется прийти к миру, справедливому миру. Генеральный секретарь всегда заявлял, что, как и в любом конфликте, он готов оказать содействие, если обе стороны запросят. Это стандартная процедура. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Генсек ООН пока не планирует обсуждать с Путиным приостановку Россией участия в ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций