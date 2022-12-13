Генсек ООН пока не планирует обсуждать с Путиным приостановку Россией участия в ДСНВ

Стефан Дюжаррик оценил приостановление деятельности СНВ-3.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на текущий момент не планирует проведение переговоров с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу приостановки участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом эксперт ответил на соответствующий вопрос одного из корреспондентов.

Пока у нас нет никаких объявлений. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что в послании Федеральному собранию российский лидер заявил о том, что страна временно приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него полностью. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы по реализации документа, Москва должна понять, как именно в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только американцев, но и остальных мировых ядерных держав, входящих в состав НАТО - Великобритании и Франции.

В ООН прокомментировали призывы к исключению России из организации.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций