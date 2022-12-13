В ООН прокомментировали призывы к исключению России из организации

Стефан Дюжаррик не считает это решение хорошим для сохранения мира.

В Организации Объединенных Наций прокомментировали международные призывы к исключению России из состава Всемирной организации. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Нью-Йорке официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик подчеркнул, что такие действия не способствуют поиску долгосрочного мира на планете. Речь идет не только о лишении права членства для Москвы, но и аналогичной ситуации в отношении любого государства.

В том, что касается ООН, мы не считаем, что исключение стран-членов содействует долгосрочному поиску мира. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН заявили об отсутствии мандата для расследования инцидентов на "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций