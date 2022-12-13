В ООН прокомментировали призывы к исключению России из организации

В Организации Объединенных Наций прокомментировали международные призывы к исключению России из состава Всемирной организации. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Нью-Йорке официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик подчеркнул, что такие действия не способствуют поиску долгосрочного мира на планете. Речь идет не только о лишении права членства для Москвы, но и аналогичной ситуации в отношении любого государства.
В том, что касается ООН, мы не считаем, что исключение стран-членов содействует долгосрочному поиску мира.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
В ООН заявили об отсутствии мандата для расследования инцидентов на "Северных потоках".
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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