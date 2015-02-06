В ООН заявили, что работают над выполнением российской стороны зерновой сделки

Стефани Трембле напомнила, что переговоры все еще ведутся.

В генеральном секретариате ООН заявили, что работают над выполнением зерновой сделки по российским перевозкам удобрений и сельскохозяйственной продукции. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделала заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефани Трембле. Она прокомментировала СМИ недавние заявления первого заместителя российского постоянного представителя при ООН Дмитрия Полянского о перспективах продления данного международного соглашения.

Эти вопросы мы подробно обсуждали, дискуссии по ним продолжаются. Мы работаем со всеми сторонами договоренностей, чтобы обеспечить как можно более продолжительную работу. Стефани Трембле, замгенсека ООН

Она напомнила о том, что в ООН прилагают все необходимые усилия для реализации имеющихся договоренностей, так как от этого зависят "очень много людей". Она пояснила, что переговоры со сторонами все еще ведутся.

Лавров заявил об отсутствии результата по разблокировке зерна и удобрений РФ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций