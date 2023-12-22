В ООН заявили, что не располагают своей информацией по сбитому Ил-76

Стефан Дюжаррик прокомментировал трагедию, произошедшую в РФ из-аз действий ВСУ.

Всемирная организация обладает лишь информацией из СМИ о сбитом самолеты Ил-76, а также сожалеет в связи с гибелью людей. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Мы видели сообщения о сбитом самолете. У нас нет информации за пределами того, что выходило в прессе. Мы, конечно, очень сожалеем в связи с гибелью всех, кто был на борту, но у нас абсолютно нет какой-либо дополнительной информации. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что 24 января Вооруженные силы Украины сбили над территорией Белгородской области военно-транспортный самолет Ил-76. Данный борт перевозил 65 украинских военнопленных на обмен. Все находившиеся на борту пассажиры, также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли. Жертвами трагедии стали 74 человека.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Организаций