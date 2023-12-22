ООН призывает к деэскалации на Корейском полуострове в свете военных испытаний КНДР

Стефан Дюжаррик оценил испытания КНДР оружия "Хэиль-5-23".

Всемирная организация чрезвычайно обеспокоена ситуацией, происходящей на Корейском полуострове и просит страны избегать эскалации регионального конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник прокомментировал для СМИ данные о том, что Пхеньян провел испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23". В штаб-квартире в Нью-ЙОрке призвали возобновить мирные и дипломатические переговоры.

Конечно, мы знаем об этом, и мы крайне обеспокоены ситуацией на Корейском полуострове. Генеральный секретарь вновь призывает к деэсклации и полноценному выполнению резолюции Совета Безопасности ООН. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило о том, что военнослужащие Северной Кореи протестировали подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на учения со стороны США, Южной Кореи и Японии.

ООН отреагировала на встречу МИД России с делегацией ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Организаций