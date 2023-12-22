ООН отреагировала на встречу МИД России с делегацией ХАМАС

Стефан Дюжаррик призвал к режиму прекращения огня в регионе конфликта.

Всемирная организация поддерживает любые дискуссии, которые могут привести к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а также к освобождению палестинским радикальным движением ХАМАС заложников. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом ответил на вопрос о том, поддерживает ли структура проведенные в Москве обсуждения по Ближнему Востоку.

Мы поддерживаем дискуссии, которые приведут к немедленному гуманитарному прекращению огня, безусловному освобождению заложников Мы не вовлечены в эти дискуссии, но понимаем, что дипломатические контакты проходят в различных местах. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Организаций