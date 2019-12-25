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В ООН заявили, что Эстония имеет право закрывать границу для россиян
Сегодня, 7:01
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В ООН заявили, что Эстония имеет право закрывать границу для россиян

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Стефан Дюжаррик рассказал о том, что Женева выступает против дискрисминации.

В ООН заявили, что страны вправе иметь собственную визовую политику. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Женеве сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он напомнил прессе о том, что в ООН выступают против любой дискриминации, но при этом не могут оценить конкретное решение властей Эстонии о закрытии собственной государственной границы для граждан РФ. Речь идет даже о тех туристах, которые имеют уже выданную шенгенскую визу. Спикер не ответил на вопрос СМИ о том, видит ли он в этом постановлении дискриминационную политику Таллина.

У стран есть право проводить собственную визовую политику… Но повторю снова, что комментировать этот вопрос я не буду.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Дюжаррик: в ООН не планируют размещение миротворческого контингента на Запорожской АЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: дискриминация, евросоюз, закрытие границ, оон, права человека, стефан дюжаррик, шенген, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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