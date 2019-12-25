Дюжаррик: в ООН не планируют размещение миротворческого контингента на Запорожской АЭС

Стефан Дюжаррик оценил слова Гутерриша по АЭС в Запорожье.

Официальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявил журналистам во время брифинга о том, что в Женеве не планирует размещение миротворческого контингента на Запорожской атомной электростанции. Подобных разговоров в ООН не ведется, так как стороны регионального конфликта самостоятельно способны обеспечивать безопасный периметр вокруг данного объекта.

Не думаю, что ведутся, какие-либо дискуссии о размещении миротворцев ООН. Думаю, что стороны вполне способны следовать видению, которое изложил в своем заявлении генсек ООН. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Еще 12 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил прессе о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС. Дипломат призвал украинскую и российскую стороны завершить все боевые действия, которые проходят в непосредственной близости к АЭС в Запорожье. В ООн надеются на то, что с АЭС будет выведен военный персонал и техника. Напомним, что Запорожская АЭС расположена на левом берегу реки Днепр, около города Энергодар. АЭС является самой крупной по количеству блоков и установленной мощности АЭС в европейском регионе.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций