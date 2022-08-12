Постпред Небензя: в случае ухода российских военных с ЗАЭС Киев может устроить провокацию

Дипломат заявил, что российские войска не уйдут с объекта ради защиты.

Российский постоянный представитель во Всемирной организацией Василий Небензя полагает, что в случае ухода российских военных с Запорожской атомной электростанции Киев может устроить чудовищную провокацию на объекте. Соответствующее заявление дипломат сделал во время выступления на заседании Совета безопасности ООН. Специалист добавил, что весь мир уже мог убедиться в том, на что способен киевский режим.

… Должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним, что заседание СБ ООН созвано по российской инициативе в связи с обстрелами АЭС в Запорожье украинскими силовиками.

Киев заявил о готовности содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций