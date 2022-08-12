Постпред Небензя: в случае ухода российских военных с ЗАЭС Киев может устроить провокацию

Российский постоянный представитель во Всемирной организацией Василий Небензя полагает, что в случае ухода российских военных с Запорожской атомной электростанции Киев может устроить чудовищную провокацию на объекте. Соответствующее заявление дипломат сделал во время выступления на заседании Совета безопасности ООН. Специалист добавил, что весь мир уже мог убедиться в том, на что способен киевский режим.
… Должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН
Напомним, что заседание СБ ООН созвано по российской инициативе в связи с обстрелами АЭС в Запорожье украинскими силовиками.
Киев заявил о готовности содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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