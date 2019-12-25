Киев заявил о готовности содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Сергей Кислица призвал соблюдать украинское законодательство.

Киев заявил о готовности содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета безопасности от Всемирной организации сделал украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица. Дипломат отметил, что делать это следует через подконтрольную киевскому режиму территорию и в соответствии с местным законодательством.

Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств. Сергей Кислица, постпред Украины в ООН

Напомним, что украинские Вооруженные силы уже несколько раз с начала специальной военной операции РФ предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. Генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил на брифинге от 12 июля о том, что ВСУ нанесли удары рядом с ЗАЭС. В Москве уверены, что данная провокация организована при участии западных кураторов. Она подвергла опасности мирное население, включающее миллионы украинских граждан.

В МАГАТЭ заявили об отсутствии "немедленной угрозы" безопасности на ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций