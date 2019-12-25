В МАГАТЭ заявили об отсутствии "немедленной угрозы" безопасности на ЗАЭС

Рафаэль Гросси надеется посетить Запорожскую АЭС как можно скорее.

В МАГАТЭ (Международном агентстве по атомной энергии) от Всемирной организации заявили об отсутствии "немедленной угрозы" безопасности на Запорожской АЭС. Соответствущей информацией с иностранными коллегами на заседании Совета по безопасномти ООН поделился генеральный директор структуры Рафаэль Гросси.

По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует. Вместе с тем, ситуация может измениться в любой момент. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Руководитель МАГАТЭ уведомил делегатов о том, что в последнее время ситуация с безопасностью на ЗАЭС резко ухудшилась из-за обстрелов, происходящих вблизи Запорожской атомной электростанции. Рафаэль Гросси призывает стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и как можно быстрее организовать посещение опасного объекта сотрудниками его организации.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций