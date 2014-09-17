Небензя раскритиковал методы подготовки документов в Совбезе ООН

Постпред РФ при ООН рассказал о том, что консультации важны для СБ.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя раскритиковал методы подготовки документов в Совете безопасности ООН. На заседании с иностранными коллегами дипломат оценил негативно тенденцию последних лет, при которой документы подготавливаются без проведения консультаций с заинтересованными сторонами.Дипломат уверен в том, что вопрос "неформального кураторства" не претерпела серьезных изменений в своей трансформации.

Большинство решений по-прежнему остаются лишь на бумаге, а страновые досье - в руках трех членов Совета. Остаются неясными процедуры отбора или самоназначения "пенхолдеров". Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Российский представитель полагает, что указанный выше процесс нельзя называть демократичным, так как в отношении авторов документов нарастает критика. Небензя напомнил, что без консультаций принимаются судьбоносные решения СБ ООН о тех странах и их населении, у которых мнение не спрашивается. При этом дипломат часто не понимает, на основании чего и в чьих личных или национальных интересах в первоначальный проект документа вносятся нововведения.

Небензя заявил о развязанной против России войне лжи.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций