Постпред РФ в ООН оценил шквал дезинформации со стороны Запада об украинском кризисе.

Российский постоянный представитель при ООН Василия Небензя заявил на заседании Совета Безопасности иностранным коллегам о развязанной против России войне лжи в отношении украинского кризиса, так как любая вина киевского режима не признается. По словам дипломата, ранее члены СБ ООН сочли рисками, созданными Москвой, обстрелы ВСУ атомной энергостанции в Запорожье.

Сегодня вновь никто их наших западных коллег не решился назвать вещи своими именами. А именно – что вооруженные силы безрассудно обстреливают Запорожскую АЭС. Оказывается, это одни мы создали риски там. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Эксперт полагает, что Запад основывается на сюрреальной и ущербной логике, к которой России не приходится привыкать. Небензя подчеркнул, что уже около полугода происходит развязанная против страны "войну лжи", а не просто дезинформацию. Дипломат напомнил, что Запад давно выбрал для себя беспроигрышную, по их мнению, логику, в которой все украинские сюжеты связаны с российской ответственностью в зоне боевых действий. В частности, постпред РФ считает, что таким образом Запад действовал в отношении провокаций в Буче, Ирпене и Краматорске.

Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций