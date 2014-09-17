Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления

Дипломат обвинил Киев в обстрелах.

Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя считает, что у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления, даже военные. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках выступления на заседании Совета безопасности от Всемирной организации. По мнению эксперта. международные коллеги намерены не бросить даже тени ответственности на киевский режим, хотя на ВСУ лежит вина за обстрелы.

У Киева по-прежнему карт-бланш на любые преступления. Вместо того чтобы называть вещи своими именами, вы демонстрируете вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Российский дипломат полагает, что эта деятельность говорит о безответственности коллективного Запада. Небензя напомнил, что страны не способны брать на себя ответственность за мировые последствия в тех случаях, когда они расходятся с "узкокорыстными геополитическими интересами".

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций