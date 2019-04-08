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В ООН сообщили о желании Гутерриша встретиться с Эрдоганом на полях Генассамблеи

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Фархан Хак рассказал о работе по возобновлению зерновой сделки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел бы встретиться на полях недели высокого уровня Генассамблеи всемирной организации, которая пройдет с 19 по 25 сентября, с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Эксперт пояснил, что на всех уровнях продолжается ведение работы по обеспечению экспорта российского и украинского продовольствия и удобрений. Такое заявление спикер сделал в ответ на вопрос о возможных встречах Гутерриша по реализацию черноморской зерновой сделки.

Хотел бы встретиться с президентом Турции, когда он прибудет на ГА. Он заявил в Джакарте, что дискуссии идут на различных уровнях. Сейчас не было бы полезным говорить о каких-либо деталях таких обсуждений.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

У ООН нет данных о возможности встречи генсека и Лаврова на полях саммита "двадцатки".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, га оон, генеральная ассамблея, зерновая сделка, оон, турция, фархан хак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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