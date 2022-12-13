В ООН сообщили о доставке гуманитарной помощи в район Донецка

Стефан Дюжаррик рассказал о том, что миссия впервые находилась в районе Северска.

В организации объединенных Наций сообщили о доставке гуманитарной помощи в район Донецка, также сотрудники миссии находились на территории города Северска. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Гуманитарный координатор ООН на Украине Денис Браун посетила сегодня районы около линии боевых действий в районе Донецка, доставлен гуманитарный груз для небольших поселений. Браун и ее коллеги были в Северске. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт пояснил, что во вторник 24 января три грузовика доставили мирному населению в районе конфликта продовольствие, предметы гигиены, теплую одежду, медицинские препараты примерно для 1,7 тысяч человек, которые остаются в близлежащих поселениях и Северске. Дюжаррик добавил, что представители ООН впервые посетили с гуманитарной миссией этот район.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций