В ООН сообщили, что Гутерриш продолжает контакты с РФ на высоком уровне

Стефан Дюжаррик рассказал о том, что общение между генеральным секретариатом и Москвой продолжаются.

В ООН сообщили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш продолжает контакты с Россией и ее руководством на высоком уровне. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Женеве сделал официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик. При этом чиновник отметил, что в последнее время Гутерриш не общался с президентом Владимиром Путиным. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос СМИ.

Он продолжает поддерживать регулярные контакты с различными представителями российских и украинских властей на высоком уровне, как и ряд его заместителей и советников. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций