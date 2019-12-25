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В ООН считают Россию ключевым игроком по Сирии
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В ООН считают Россию ключевым игроком по Сирии

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Фархан Хак оценил решение ЕС не звать РФ на конференцию в Брюсселе.

ООН рассматривает Россию в качестве ключевого игрока по Сирии. Такое заявление сделал в рамках регулярного брифинга заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак. Чиновник прокомментировал прессе решение Европейского союза не отправлять Москве приглашение принять участие в Донорской конференции по Сирии, которая пройдет в Брюсселе. В ООН подчеркнули, что данное мероприятие является важным ежегодным событием. ООН планирует участвовать в нем в лице заместителя генсека Мартина Гриффитса, лидера ЮНИСЕФа, а также специального посланника по Сирии Гейра Педерсена.

ЕС принял решение не приглашать Россию, лучше поинтересоваться у них о причинах решения. С нашей точки зрения, Россия - член ООН, постоянный член СБ и ключевой собеседник.

Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря ООН

Фархан Хак добавил, что Всемирная организация в 2022 году не является соорганизатором форума. Шестая конференция запланирована по инициативе ЕС.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций 

Теги: донорская конференция, оон, фархан хак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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