ООН: на "Азовстали" еще могут находиться гражданские

Фархан Хак рассказал о том, что такая вероятность не исключается.

В ООН считают, что на "Азовстали" еще могут находиться гражданские лица. Об этом заявил в рамках регулярного брифинга с журналистами заместитель официального представителя генерального секретаря при Всемирной организации Фархан Хак. Чиновник добавил, что такая ситуация может складываться даже учитывая тот факт, что киевский режим, а также российское министерство по обороне ранее рассказали о полной эвакуации мирного населения с территории металлургического предприятия в городе Мариуполь.

Наш гуманитарный координатор Оснат Лубрани сказала вчера, что есть вероятность, что на заводе еще могу оставаться гражданские лица. Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря ООН

Хак добавил, что в том случае, если глава ООН узнает о нахождении дополнительного числа людей на заводе, то Всемирная организация сделает все, что в ее силах, чтобы провести гуманитарное вмешательство в ситуацию. На текущий момент в районе завода возобновились бои.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций