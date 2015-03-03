  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:12
136
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд обвинила РФ в использовании химического оружия в Сирии

0 0

Каких-либо доказательств такому заявлению приведено не было.

По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, Россия применяла химическое оружие в Сирии. Такое обвинение прозвучало  в интервью телеканалу PBS.

Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии.

Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН

Каких-либо конкретных доказательств обвинения постпред не привела, лишь указав, что угроза серьезная, и за подобные действия Совет Безопасности готов привлекать виновных к ответственности. 

Ранее мы сообщили о том, что Боррель соберет глав МИД стран ЕС в случае провала переговоров по эмбарго на нефть РФ.

Видео: YouTube / Firing Line with Margaret Hoover | PBS

Теги: линда томас-гринфилд, политка, сирия, сша
Категории: Лента новостей, Видео, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии