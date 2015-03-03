Постпред США при ООН Томас-Гринфилд обвинила РФ в использовании химического оружия в Сирии

Каких-либо доказательств такому заявлению приведено не было.

По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, Россия применяла химическое оружие в Сирии. Такое обвинение прозвучало в интервью телеканалу PBS.

Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии. Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН

Каких-либо конкретных доказательств обвинения постпред не привела, лишь указав, что угроза серьезная, и за подобные действия Совет Безопасности готов привлекать виновных к ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что Боррель соберет глав МИД стран ЕС в случае провала переговоров по эмбарго на нефть РФ.

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