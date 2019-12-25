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В ООН прокомментировали ситуацию в Армении
Сегодня, 22:16
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matveyvn

В ООН прокомментировали ситуацию в Армении

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Организация призывает стороны к диалогу.

В ООН прокомментировали ситуацию в Армении. С заявлением выступил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, в ООН обеспокоены событиями в Армении и призывают к сдержанности в процессе решения политических противоречий. Организация призывает стороны к диалогу.

Это следует сделать при полном уважении к конституции и демократическому процессу. 

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН

Ранее лидер оппозиции призвал соорудить баррикады у парламента Армении.

Теги: армения, оон, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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