Организация призывает стороны к диалогу.

В ООН прокомментировали ситуацию в Армении. С заявлением выступил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, в ООН обеспокоены событиями в Армении и призывают к сдержанности в процессе решения политических противоречий. Организация призывает стороны к диалогу.

Это следует сделать при полном уважении к конституции и демократическому процессу. Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН

Ранее лидер оппозиции призвал соорудить баррикады у парламента Армении.