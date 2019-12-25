В ООН прокомментировали ситуацию в Армении. С заявлением выступил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, в ООН обеспокоены событиями в Армении и призывают к сдержанности в процессе решения политических противоречий. Организация призывает стороны к диалогу.
Это следует сделать при полном уважении к конституции и демократическому процессу.
Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН
Ранее лидер оппозиции призвал соорудить баррикады у парламента Армении.
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