В ООН прокомментировали покупку Маском Twitter

Стефан Дюжаррик рассказал о сделке между бизнесменом и соцсетью.

Каждая социальная сеть должна обеспечивать свободу слова,но при этом не допускать разжигания ненависти. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом специалист прокомментировал прессе покупку американским бизнесменом, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском Twitter.

У каждой социальной сети есть ответственность по обеспечению свободы слова, что является базовым правом человека…данные платформы не используются в злонамеренном ключе. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что в пятницу 28 октября был разблокирован аккаунт в соцсети рэпера Канье Уэста. Известно, что учетная запись бывшего лидера Белого дома Дональда Трампа будет разблокирована 31 октября.

В ООН исходят из того, что Россия уведомила США о тренировке стратегических сил.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций