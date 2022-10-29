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В ООН прокомментировали покупку Маском Twitter

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Стефан Дюжаррик рассказал о сделке между бизнесменом и соцсетью.

Каждая социальная сеть должна обеспечивать свободу слова,но при этом не допускать разжигания ненависти. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом специалист прокомментировал прессе покупку американским бизнесменом, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском Twitter.

У каждой социальной сети есть ответственность по обеспечению свободы слова, что является базовым правом человека…данные платформы не используются в злонамеренном ключе.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что в пятницу 28 октября был разблокирован аккаунт в соцсети рэпера Канье Уэста. Известно, что учетная запись бывшего лидера Белого дома Дональда Трампа будет разблокирована 31 октября. 

В ООН исходят из того, что Россия уведомила США о тренировке стратегических сил.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: twitter, илон маск, оон, соцсети, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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