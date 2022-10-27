Стефан Дюжаррик оценил тренировку стратегических сил России.

В ООН исходят из того, что Россия уведомила США о тренировке стратегических сил. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга рассказал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша. Стефан Дюжаррик оценил тренировку Москвы, при которой по полигону Кура в Камчатском крае были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Ракеты вылетели с территории испытательного космодрома "Плесецк". Также была проверена боеготовность ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

Мы видели сообщения СМИ. Я думаю, российские власти уведомили США и других о том, что тренировка пройдет. У нас нет конкретных комментариев. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что к осуществлению учебных задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС. Экипажи выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В ООН заявили, что МАГАТЭ действует в рамках своего мандата в ситуации с "грязной бомбой".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций