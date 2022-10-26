В ООН заявили, что МАГАТЭ действует в рамках своего мандата в ситуации с "грязной бомбой"

Стефан Дюжаррик рассказал о необходимости отказаться от усугубления украинского кризиса.

В ООН заявили, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) действует в рамках своего мандата в ситуации с "грязной бомбой". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша при Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Чиновника попросили прокомментировать информацию, связанную с международными полномочиями ООН в свете данных России о том, что Киев готовит очередную провокацию.

На этой неделе несколько представителей агентства, как ожидается, отправятся на Украину для инспекции ядерных объектов. "МАГАТЭ действует в соответствии со своим мандатом. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик подчеркнул, что руководство ООН выступает за необходимость исключения какой-либо эскалации или действий, направленных на усугубление конфликта относительно Украины.

Россия запросила заседания СБ ООН по использованию БЛА и биолабораториям на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций