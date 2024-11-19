В ООН призвали защитить гражданских после сообщения об ударах вглубь РФ

Стефан Дюжаррик прокомментировал материал из газеты The New York Times.

Всемирная организация призывает к обеспечению безопасности гражданских лиц на фоне недавних сообщений о том, что американский президент Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины совершать воздушные удары с территории киевского режима вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что авторы из иностранного издания The New York Times со ссылкой на неназванных представителей из вашингтонской администрации сообщила, что лидер Белого дома Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для нанесения ударов по объектам, размещенным в РФ. По словам местных источников информации, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS производства США.

В ООН намерены конструктивно работать с новым постпредом США.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций