Фархан Хак оценил вероятность того, что взрыв на газопроводах устроила "проукраинская группировка".

В ООН призвали расследовать диверсии на "Северных потоках". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак. Чиновник оценил последние сведения о взрывах, которые произошли в акватории Балтийского моря на российской энергетической инфраструктуре. В ООН заметили, что оперативные мероприятия по изучению причин чрезвычайного происшествия должны вести компетентные органы от пострадавших стран.

У нас нет информации из первых рук об этих последних обвинениях, мы не можем их оценить. Но, очевидно, вызывает обеспокоенность, если кто-то пытается подорвать критически важную инфраструктуру. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников из США ранее сообщила читателям о том, что диверсию на газопроводах системы "Северный поток" могла совершить некая "проукраинская группировка". Они действовали якобы без ведома властей Вашингтона. Издание Zeit в свою очередь выпустило публикацию, в которой говорится о том, что немецкие следователи установили конкретное судно, которое использовали диверсанты.омпания, которая его арендовала, якобы принадлежала украинским гражданам и была зарегистрирована на территории Польши.

В ООН прокомментировали невыдачу виз США российским делегатам.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций