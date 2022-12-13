В ООН прокомментировали невыдачу виз США российским делегатам

Стефан Дюжаррик оценил ситуацию с российскими дипломатами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сосредоточен на обеспечении выдачи американских виз всем делегатам для работы в штаб-квартире в Нью-Йорке. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель генсека Стефан Д.жаррик. Соответствующий ответ специалист дал в на вопрос ТАСС о ситуации с российскими дипломатами.

Генеральный секретарь ООН, его правовой советник очень сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства соблюдались, чтобы все делегации, у которых есть дела в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть. Стефан Дюжаррик, генсек ООН

Российский представитель Ирина Тяжлова ранее также обратила внимание на то, что с проблемой невыдачи виз вновь столкнулись и представители аккредитованных при группе российских НПО. Она заметилп, что этих граждан отсекли от возможности очного участия в специализированной сессии при Всемирной организации. Москва призвала генеральный секретариат ООН принять необходимые меры для пресечения невыдачи Вашингтоном дипломатических виз делегатам из РФ.

В ООН скоро могут предоставить данные о ситуации с продлением зерновой сделки.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций