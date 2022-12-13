В ООН скоро могут предоставить данные о ситуации с продлением зерновой сделки

Фархан Хак анонсировал в ближайшие дни презентацию обновленных данных о черноморском соглашении.

В ООН скоро могут предоставить обновленные данные о ситуации с продлением зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге перед журналистами сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. По мнению специалиста, миру требуется дать время для осуществления "тихой дипломатии" по черноморскому договору. Чиновник заметил, что сведения могут быть представлены общественности в ближайшие дни. В ООН рассчитываются, что сделка будет идти "верным путем".

Очевидно, чтобы все стороны могли оценить полученные от черноморской зерновой инициативы выгоды и усилия для открытия экспорта российских удобрений и других ключевых позиций. Достигнутый за последние несколько месяцев прогресс необходимо поддерживать. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что международные договоренности об экспорте продовольствия с территории Украины были заключены 22 июля прошлого года при посредничестве Стамбула на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует между сторонами договора порядок вывоза зерна из подконтрольных киевскому режиму морских портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в столице Т урции предназначен для досмотра судов с сельскохозяйственной продукцией с целью не допустить контрабанды вооружения и исключить провокации.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций