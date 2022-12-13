ООН приветствует контакт Лаврова и Блинкена на полях G20

Стефан Дюжаррик оценил контакты лицом к лицу представителей США и РФ.

ООН приветствует контакт российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Энтони Блинкена на полях саммита G20 ("Большой двадцатки" в Нью-Дели. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша. Стефан Дюжаррик уточнил прессе, что не знает, что конкретно было сказано или не сказано дипломатами на мероприятии. Однако в ООН позитивно оценивают прямые обсуждения лицом к лицу.

Приветствуем любую возможность прямого диалога между Россией и США. У меня больше нет данных о том, что было сказано или нет. Но мы всегда считаем прямые обсуждения лицом к лицу лучшими. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций