ООН приветствует контакт Лаврова и Блинкена на полях G20

ООН приветствует контакт российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Энтони Блинкена на полях саммита G20 ("Большой двадцатки" в Нью-Дели. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша. Стефан Дюжаррик уточнил прессе, что не знает, что конкретно было сказано или не сказано дипломатами на мероприятии. Однако в ООН позитивно оценивают прямые обсуждения лицом к лицу.
Приветствуем любую возможность прямого диалога между Россией и США. У меня больше нет данных о том, что было сказано или нет. Но мы всегда считаем прямые обсуждения лицом к лицу лучшими.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
ООН заявила, что не может проверить данные об инцидентах в Брянской области.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Уникальный видeо-pегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав вcегo за пoлцeны (1990 руб.)------ https://min.lc/vivo