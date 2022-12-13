ООН заявила, что не может проверить данные об инцидентах в Брянской области

Стефан Дюжаррик призвал не заниматься эcкалацией конфликта.

ООН заявила, что не может проверить данные о террористических инцидентах в Брянской области, с вязанных с диверсионно-разведывательной группой Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша. Чиновник пояснил, что мир не хочет дальнейшей эскалации украинского конфликта и заинтересованы в достижении справедливого мира между Киевом и Москвой, который будет основан на международных требованиях и Уставе ООН.

Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон - российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных. Между Россией и Украиной идет открытый конфликт. У меня нет конкретной информации об инциденте. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Российское постоянное представительство при ООН в ближайшее время отправит в офис генсека ООН официальную информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в собственном Telegram-канале.

В ООН не получали обращений от Китая по реализации мирного плана по Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций