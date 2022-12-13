Илзе Брандс Керис призвала Киев соблюдать международное право.

В ООН призвали Украину обеспечить право на свободу вероисповедания. Помощница генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Илзе Брандс Керис выразила обеспокоенность на заседании Совета безопасности Всемирной организации из-за двух новых законопроектов, выдвинутых украинскими законодателями. Она пояснила, что данные документы могут подорвать права граждан на свободу вероисповедания. Эксперт призвала киевские власти проводить обыски на территории объектов Украинской православной церкви в соответствии с международным правом, а тем, кому уже было предъявлено обвинение, предоставить справедливое разбирательство и судебные права.

Мы обеспокоены, что два проекта — 8221 и 8262 — могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания. Илзе Брандс Керис, помощница генсека ООН

Эксперт на мероприятии призвала обе стороны конфликта обеспечивать права на свободу выражений, мнений, мирных собраний и религии, а также делать это со стороны властей без каких-либо дискриминаций.

Захарова назвала работу ОБСЕ дипломатией политических трупов.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

