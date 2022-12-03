Стефан Дюжаррик рассказал о сложной ситуации с водоснабжением и отоплением в Донецкой области.

В ООН признали, что Донецк замерзает из-за обстрелов территории. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник отметил, что жители города не способны согреть собственные дома из-за боевых действий в регионе, хотя там уже наступил зимний сезон и темпетаруа постепенно снижается. Специаличт пояснил, что вопрос отопления сейчас становится основной проблемой для гражданского населения.

На стороне под контролем России, в том числе, в самом городе Донецке, семьи не могут обогреть свои дома, центральная система отопления не работает, водопроводная вода поступает несколько часов в день несколько раз в неделю. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

На территориях подконтрольных киевскому режиму, большинство тех граждан, которые остались около линии фронта, являются пожилыми людьми, инвалидами, представителями других уязвимых социальных групп. Стефан Дюжаррик отметил, что в районе города Донецка все еще ведутся бои, наносится ущерб гражданской инфраструктуре.

В ООН заявили, что решение о создании трибунала по Украине относится к компетенции стран.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций