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В ООН признали, что Донецк замерзает

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Стефан Дюжаррик рассказал о сложной ситуации с водоснабжением и отоплением в Донецкой области.

В ООН признали, что Донецк замерзает из-за обстрелов территории. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник отметил, что жители города не способны согреть собственные дома из-за боевых действий в регионе, хотя там уже наступил зимний сезон и темпетаруа постепенно снижается. Специаличт пояснил, что вопрос отопления сейчас становится основной проблемой для гражданского населения.

На стороне под контролем России, в том числе, в самом городе Донецке, семьи не могут обогреть свои дома, центральная система отопления не работает, водопроводная вода поступает несколько часов в день несколько раз в неделю.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

На территориях подконтрольных киевскому режиму, большинство тех граждан, которые остались около линии фронта, являются пожилыми людьми, инвалидами, представителями других уязвимых социальных групп. Стефан Дюжаррик отметил, что в районе города Донецка все еще ведутся бои, наносится ущерб гражданской инфраструктуре.

В ООН заявили, что решение о создании трибунала по Украине относится к компетенции стран.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: днр, донбасс, оон, отопление, стефан дюжаррик
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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