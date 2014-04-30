В ООН заявили, что решение о создании трибунала по Украине относится к компетенции стран

Стефан Дюжаррик рассказал о том, что такими полномочиями обладают страны-члены ООН.

Создание специального трибунала по Украине, в том числе с участием ООН, ради изъятия замороженных российских финансовых и имущественных активов относится к компетенции стран-участниц Всемирной организации. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

На различных площадках идут обсуждения относительно возможного создания международного трибунала относительно ситуации на Украине, особенно по вопросу преступной агрессии. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее в среду 30 ноября глава Европейской комиссии предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро из активов Центробанка РФ и дополнительно 19 млрд евро частных активов для того, чтобы инвестировать эти денежные средства под управлением Евросоюзом. Далее прибыль будет использована для компенсационных выплат Украине.

В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций