Мартин Гриффитс рассказал о транспортировке удобрений через одесский трубопровод.

В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака. Соответствующее заявление журналистам из The Reuters сделал заместитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Чиновник выступил на мероприятии Reuters NEXT. Эксперт подчеркнул, что видит близкое заключение международной договоренности о возобновлении экспорта российских удобрений черед тот трубопровод, который проходит в Одессу. Транспортировку ресурсов, по предварительным планам, специалисты начнут в течение одной или двух недель.

Думаю, мы весьма близки, мы движемся к этому на этой неделе. Думаю, обе стороны и мы в ООН осознаем важность этого, это крайне важно. Почти более важно, чем зерна. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней.

Фото и видео: YouTube / România liberă