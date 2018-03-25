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ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней

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Стефан Дюжаррик оценил, какой путь пройдет гуманитарная помощь из РФ в Африку.

В ООН рассказали о том, что путь первой партии российских удобрений из европейских морских портов в Африку займет около 30 дней. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря  Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Специалист уточнил, что сельскохозяйственная продукция от  РФ направляется в Мозамбик. Далее груз отправится сухопутным маршрутом до Малави.

Доставка займет около 30 дней до порта Мозамбика. Оттуда груз пойдет по земле.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Во вторник 28 ноября первая партия из российских удобрений, находящихся в портах Европы, отправилась из порта в Нидерландах. На борту корабля в текущий момент находится 20 тысяч тонн.

Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: африка, гуманитарная помощь, европа, малави, мозамбик, оон, продовольственный кризис, стефан дюжаррик, удобрения
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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