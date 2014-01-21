Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани

Дмитрий Мазепин рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС и Латинской Америки.

Основатель российской компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин заявил о том, что предприятие продает отечественные удобрения в Бразилию за юани (китайскую национальную валюту). В настоящее время один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений реализует собственную продукцию в Латинской Америке. При этом регион готов платить России в иностранной валюте КНР, но при этом "Уралхим" рассчитывает перейти на финансовые расчеты в рублях. Однако пока что именно юань имеет наибольшую ликвидность.

В последнее время мы научились не работать с евро и долларом. Например, в Бразилию уже продаем удобрения в расчетах с юанем. Надеемся, что когда-то страны БРИКС введут свою валюту или начнут использовать нацвалюты. Дмитрий Мазепин, глава "Уралхима"

Эксперт добавил, что в настоящее время экспортеры удобрений из России столкнулись с тремя сложностями - фрахтованием судов, их страхованием и проведением платежей. Сейчас "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры.

"Уралхим" строит порт в Тамани для отгрузки аммиака.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

