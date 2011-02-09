"Уралхим" строит порт в Тамани для отгрузки аммиака

Дмитрий Мазепин сообщил о создании в РФ первого порта перевалки аммиака.

Российская компания "Уралхим" строит морской порт в Тамани для отгрузки аммиачной продукции. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с президентом РФ в Кремле сделал основатель предприятия Дмитрий Мазепин. Бизнесмен пояснил, что стоимость вопроса оценивается в 50 миллионов рублей. Объект должен начать свою работу в конце 2023 года.

Начиная с 2021 года, активно строим альтернативный маршрут и порт в Тамани. Сейчас там работает уже 500 строителей. Мы надеемся, что к концу 2023 года запустим порт. Дмитрий Мазепин, основатель "Уралхима"

Эксперт напомнил российскому лидеру о том, что на территории страны сложилась такая ситуация, что с начала существования РФ в стране не было построено ни одного порта по перевалке аммиака. Это происходит несмотря на то, что государство является крупным производителем аммиака. Таким образом Россия была зависима от третьих стран, в которых подобные порты существуют.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live