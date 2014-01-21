Путин: Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки

Глава РФ рассказал об успехах "Уралхима".

Российская сторона готова к расширению экспорта отечественных удобрений на мировые рынки. Соответствующее заявление сделал в ходе рабочей встречи с руководителем "Уралхима", председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, Дмитрием Мзепиным глава государства Владимир Путин. Политик одобрил идею предпринимателя о бесплатных поставках в африканский регион порядке 260 тысяч тонн удобрений. Поставки должны проводиться под эгидой ООН. Лидер страны добавил, что ситуация на глобальных рынках сельскохозяйственной продукции давно и хорошо известна в Кремле, но компания "Уралхим" работает успешно, несмотря на существующие искусственные препоны извне. Начиная разговор, Путин отметил, что "Уралхим" - один из крупнейших производителей удобрений на мировой арене.

Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым.

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